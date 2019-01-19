دهه فجر فرصتی ارزشمند برای بیان دستاورد های انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام حسن رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجرنقطه عطفی در تاریخ ملت ایران وفرصتی مغتنم برای نشان دادن چهره انقلاب اسلامی ایران به جهانیان است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی است که با تلاش ملت بابصیرت، آگاه و شجاع ایران به ثمر نشست.

حجت الاسلام رهبر در ادامه به اهمیت بیان دستاورد های انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: همه ما به عنوان مسؤولان نظام وظیفه داریم دستاوردهای گذشته انقلاب اسلامی ایران را با افتخار برای مردم تشریح کرده و جامعه را نسبت به آینده امیدوار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نقش مبلغان در بیان دستاورد های انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور و نقش مبلغان در بین مردم و سخنرانی‌ آنها پیرامون دوران انقلاب و برای نسل‌هایی که آن دوران را ندیده‌اند می‌تواند نقش سازنده‌ای در اهداف انقلاب اسلامی ایران داشته باشد.

حجت‌الاسلام رهبر با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین و مهم‌ترین دستاورد انقلاب است بیان داشت:نظام مردم سالاری دینی با مشارکت مردم و در چارچوب احکام اسلامی شکل گرفته است.

وی همچنین از برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد و بیان داشت:برگزاری ۱۲۰ گفتمان دینی با موضوع انقلاب اسلامی در سطح مدارس،مساجد و دانشگاه ها ،برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی در شهر و روستاهای شهرستان و همایش های مختلف با دعوت از اساتید برجسته کشوری بخشی از فعالیت های این اداره در طی ایام الله دهه مبارک فجر است.

رئیس تبلیغات اسلامی استان کردستان از اعزام مبلغ همزمان با دهه مبارک فجر به نقاط مختلف بیجار خبر داد و عنوان کرد: این کار با هدف اطلاع‌رسانی دستاوردهای انقلاب و بیان رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و ایستادگی‌های شهدا و ایثارگران به مردم انجام می‌شود.