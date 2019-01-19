به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست خود در ممانعت از ورود سوخت به نوارغزه ادامه می دهد.

بر همین اساس، وزارت بهداشت فلسطین در نوارغزه نسبت به توقف فعالیت بیمارستان‌های این باریکه به سبب بحران سوخت هشدار داده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوارغزه تاکید کرد که بیمارستان‌های غزه در پی نبود سوخت در معرض تعطیلی قرار دارند.

این در حالی است که فعالیت بیمارستان بیت حانون نیز مدتی است که به دلیل بحران سوخت متوقف شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که در صورت از کار افتادن ژنراتورهای بیمارستان‌ها به سبب بحران شدید سوخت، صدها بیمار با سرنوشتی نامعلوم و مبهم مواجه خواهند بود.