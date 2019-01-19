افشاگری نماینده مسلمان کنگره آمریکا درباره دروغگویی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده و ادامه آن به شدت با رهبران دموکرات کنگره وارد چالش شده و در همین رابطه روز پنجشنبه اقدام به لغو سفر خارجی «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره کرد و سپس روز جمعه با انتشار پیامی در توئیتر مدعی شد: چرا باید زمانی که ۸۰۰ هزار نفر از مردم بزرگ آمریکا حقوق نگرفته اند نانسی پلوسی و دموکرات های دیگر برای هفت روز کشور را ترک کنند؟ همچنین آیا کسی می تواند به پلوسی و حامیان مالی بزرگ او در «ایالت مشروب ساز» توضیح دهد که مردمی که در باغ های انگور کار می کنند آیا می توانند به راحتی به خدمات دسترسی داشته باشند.

اما در واکنش به این اقدام ترامپ، «الهان عمر» نماینده مسلمان کنگره آمریکا، با انتشار پیامی در توئیتر عنوان داشت: ترامپ در حالی که به بهانه تعطیلی دولت جلوی سفر رئیس مجلس نمایندگان و تعدادی از اعضای کنگره را با یک هواپیمای نظامی گرفت، درست ساعاتی بعد اجازه داد تا همسرش با استفاده از همان هواپیما به تعطیلات برود.

به گزارش مهر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی سالانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور در کنگره را لغو کرد و ترامپ نیز دست به تلافی زده و سفر خارجی پلوسی را لغو نمود.

این اقدام سبب ایجاد شکاف میان نمایندگان کنگره شده به طوری که با توجه به وضعیت موجود، امیدی به بازگشایی دولت آمریکا که به سبب اختلاف ترامپ با مجلس سنا در خصوص بودجه دیوار مرزی تعطیل شده، نیست.