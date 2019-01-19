ایران صادرکننده عمده سیمان درجهان/تولید ۲۵میلیون تن فولاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بابیان اینکه ایران در رتبه دهم تولید فولاد در دنیا است اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در کشور به ۳۴ میلیون تن رسیده ولی تولید فولاد در شرایط فعلی ۲۵ میلیون تن در سال است.

وی از صادرات نیمی از تولیدات فولاد کشور خبر داد و افزود: یقین داریم ظرفیت تولید فولاد در ایران تا افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد، این در حالی است که ایران در زمینه تولید فولاد جایگاه ۱۰ جهان را دارد.

معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه افزایش ۱۱ برابری تولید سیمان در کشور از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است گفت: در اوایل پیروزی انقلاب سیمان تولیدی در کشور ۸ میلیون تن بود اما اکنون به ۸۸ میلیون تن رسیده است.

سرقینی تأکید کرد: صادرات سالانه سیمان کشور به ۱۵ میلیون تن رسیده است به‌طوری که در طول چهل سال گذشته خودکفایی در تولید سیمان و فولاد هم نیازهای کشور را برطرف و به خودکفایی رسانده و از طرفی دیگر توانستیم جایگاه مطلوبی در حوزه تولید صنایع معدنی کسب کنیم.

وی همچنین از صادرات حدود ۱۲۰ هزار تن تولیدات صنایع معدنی مس کشور خبر داد و گفت: در طول سالجاری ۲۴۰ هزار تن مس در کشور تولید کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد تولیدات مس کفاف نیازهای کشور را می‌دهد.