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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد:

پایداری هوای سرد در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

پایداری هوای سرد در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

کرمانشاه_مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هوای سرد و یخبندان تا اواسط هفته آینده در کرمانشاه ماندگار است.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با خروج سامانه بارشی از جو منطقه تا اواسط هفته جاری هوایی پایدار برجو استان برقرار شده که با سرمای هوا و یخبندان همراه خواهد بود.

وی افزود: این شرایط در مدت مذکور سبب تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط به ویژه حواشی رودخانه ها می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: در روز سه شنبه موج ضعیفی از جو منطقه عبور خواهد کرد که سبب رشد ابر و افزایش نسبی دمای هوای شبانه و در منطقه اورامانات با احتمال بارش پراکنده برف خواهد شد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سومار با بیشینه دمای ۱۰درجه سانتیگراد گرمترین و کنگاور با کمینه ۱۵ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بوده اند.

وی گفت: در این مدت دمای هوای شهر کرمانشاه بین منفی ۱۰ و سه درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 4517062

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