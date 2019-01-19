پایداری هوای سرد در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با خروج سامانه بارشی از جو منطقه تا اواسط هفته جاری هوایی پایدار برجو استان برقرار شده که با سرمای هوا و یخبندان همراه خواهد بود.
وی افزود: این شرایط در مدت مذکور سبب تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط به ویژه حواشی رودخانه ها می شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: در روز سه شنبه موج ضعیفی از جو منطقه عبور خواهد کرد که سبب رشد ابر و افزایش نسبی دمای هوای شبانه و در منطقه اورامانات با احتمال بارش پراکنده برف خواهد شد.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سومار با بیشینه دمای ۱۰درجه سانتیگراد گرمترین و کنگاور با کمینه ۱۵ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بوده اند.
وی گفت: در این مدت دمای هوای شهر کرمانشاه بین منفی ۱۰ و سه درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
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