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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

موافقت اعضای شورای شهر تهران با تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری

موافقت اعضای شورای شهر تهران با تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری

اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری در برنامه سوم شهر تهران موافقت کردند و مقرر شد که این لایحه از سوی شهرداری به شورا ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای پنجم شهر تهران در نوبت صبح بررسی برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران با تشکیل سازمان گردشگری پایتخت موافقت کردند.

محمد رضا جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در این خصوص در صحن شورا گفت: هم اکنون شرکت تهران گشت و ستاد گردشگری در شهرداری فعال است و می توان با تجمیع این ۲ نهاد و تشکیل سازمان گردشگری به اهداف مورد نظر رسید.

حسن خلیل آبادی و الهام فخاری ۲ عضو شورای شهر تهران نیز با این موضوع موافقت و بر اجرای آن تاکید کردند.

فخاری دراین خصوص گفت: گردشگری شهری با کارکرد سازمان میراث و گردشگری متفاوت است و می توان با تاسیس این سازمان به گردشگری به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهری نگریست.

ناهید خداکرمی هم به عنوان مخالف این ماده گفت: یکی از دغدغه های اساسی ما کوچک سازی شهرداری تهران است و نباید این نهاد را با تشکیل سازمان گردشگری بیش از این فربه کرد.

نهایتا پس از استماع نظرات مخالف و موافق، ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری پایتخت از سوی شهرداری به شورای شهر به تصویب رسید.

کد مطلب 4517080
نورا حسینی

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