موافقت اعضای شورای شهر تهران با تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای پنجم شهر تهران در نوبت صبح بررسی برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران با تشکیل سازمان گردشگری پایتخت موافقت کردند.

محمد رضا جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در این خصوص در صحن شورا گفت: هم اکنون شرکت تهران گشت و ستاد گردشگری در شهرداری فعال است و می توان با تجمیع این ۲ نهاد و تشکیل سازمان گردشگری به اهداف مورد نظر رسید.

حسن خلیل آبادی و الهام فخاری ۲ عضو شورای شهر تهران نیز با این موضوع موافقت و بر اجرای آن تاکید کردند.

فخاری دراین خصوص گفت: گردشگری شهری با کارکرد سازمان میراث و گردشگری متفاوت است و می توان با تاسیس این سازمان به گردشگری به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهری نگریست.

ناهید خداکرمی هم به عنوان مخالف این ماده گفت: یکی از دغدغه های اساسی ما کوچک سازی شهرداری تهران است و نباید این نهاد را با تشکیل سازمان گردشگری بیش از این فربه کرد.

نهایتا پس از استماع نظرات مخالف و موافق، ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری پایتخت از سوی شهرداری به شورای شهر به تصویب رسید.