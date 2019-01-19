۵ درصد جمعیت خراسان شمالی عضو کتابخانه ها هستند

علی ‌محمد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شمار اعضای کتابخانه های خراسان شمالی به نسبت میانگین کشوری یک درصد بالاتر است، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۴۰ هزار نفر عضو کتابخانه های نهادی و ۶ هزار نفر عضو کتابخانه های مشارکتی این استان هستند.

جهانی افزود: کتابخانه های بجنورد با داشتن بیش از ۱۲ هزار نفر عضو، بیشترین اعضا را در سطح خراسان شمالی دارد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه ۴۵ درصد جمعیت خراسان شمالی ساکن روستا هستند، اما تنها ۷ درصد این جمعیت از کتابخانه بهره مند هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در ادامه به گلایه برخی اعضا نسبت به خالی بودن تعدادی از قفسه های کتابخانه مرکزی بجنورد اشاره کرد و گفت: طی گذشت پنج ماه از افتتاح این کتابخانه، توانسته ایم ۳۵ هزار نسخه کتاب خریداری کنیم البته ماهانه به آمار این تعداد کتاب افزوده می شود.

جهانی وسعت کتابخانه مرکزی، تازه تاسیس بودن و کمبود اعتبار را از جمله علت های کمبودهای این کتابخانه اعلام کرد و افزود: طبق برآوردی که انجام شده کتابخانه مرکزی بجنورد ظرفیت ۱۵۰ هزار نسخه کتاب را دارد که براساس نیاز اعضا و تامین اعتبار تهیه می شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه کتابخانه مرکزی تازه تاسیس بوده، تلاش داریم به تدریج ظرفیت آن را تکمیل کنیم البته باید توجه داشت که از زمان تهیه کتاب تا قراردادن آن در قفسه ها زمان زیادی نیاز است تا مراحل ثبت طی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی بیان کرد: درحال حاضر این کتابخانه حدود چهار هزار و ۳۰۰ نفر عضویت دارد که آمار آن روزانه افزوده می شود.

جهانی تصریح کرد: یکی از علت هایی تصور کامل نبودن کتابخانه مرکزی را در ذهن اعضا ایجاد کرده، کتابخانه ۴۰ هزار نسخه ای دهخدا است که به خاطر وسعت کوچک آن ظرفیت قفسه های کامل به نظر می رسد درحالی که اینطور نیست.

وی اضافه کرد: هر اندازه کتابخانه وسیع باشد اما محدودیت هایی برای تکمیل آن وجود دارد، به طوری که کتابخانه های مطرح کشوری همچنان پس از گذشت سال ها نتوانسته اند تمام بخش های خود را تکمیل کنند چرا که همان طور که روزانه تعدادی کتاب به چاپ می رسد به همان نسبت برخی کتاب ها جمع آوری می شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی با بیان اینکه بخش کودکان کتابخانه مرکزی بجنورد جزء سه کتابخانه برتر کشور است، گقت: تمام استاندارهای لازم به لحاظ فضا، تجهیزات و امکانات و برنامه های فرهنگی برای کودکان تعبیه و برای هر گروه سنی دو هزار کتاب تهیه شده است.

جهانی همچنین درباره روی آوردن مردم به کتابخانه ها بیان کرد: افزایش قیمت کاغذ و تاثیر آن بر نرخ کتاب ها سبب شده تا مردم نسبت به گذشته به عضویت کتابخانه ها روی آورند.