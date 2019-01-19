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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

رایزنی حریری و ابوالغیط درباره تحولات جهان عرب

رایزنی حریری و ابوالغیط درباره تحولات جهان عرب

نخست وزیر لبنان و دبیرکل اتحادیه عرب در خصوص آخرین تحولات جهان عرب و لبنان رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در جریان دیدار با «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت در خصوص آخرین تحولات جهان عرب رایزنی کرد.

 دو طرف همچنین در خصوص روند تشکیل دولت در لبنان و آخرین تحولات داخلی این کشور بحث و تبادل نظر کردند.

روزنامه الجمهوریت پیشتر فاش کرده بود که نخست‌وزیر این کشور مانع از ارسال نامه به اتحادیه عرب برای دعوت از سوریه باهدف بازگشت به این اتحادیه شده است.

ابوالغیط اخیرا تاکید کرده است که سوریه بدون شک به اتحادیه عرب باز می گردد.

بیروت در حال حاضر میزبان نشست اقتصادی سران عرب است که با حضور کم رنگ این کشورها در سطوح بالا روبه رو شده است.

کد مطلب 4517094

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