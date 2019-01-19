برقراری ۳۴۵ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۳ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۳۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۷ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه، یک مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدرس و یک مورد عملیات امداد و نجات در سقوط فرد به داخل چاه در حصار امام بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.