شکستی که برای استقلال خبرهای خوب به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به منظور سپری کردن اردویی تدارکاتی در کشور ترکیه حضور دارد و در همین راستا روز پنجشنبه در دیداری تدارکاتی مقابل اسپورتیو رومانی به میدان رفت.

گرچه آبی پوشان در این دیدار تدارکاتی با نتیجه دو بر یک شکست خوردند، اما اتفاق خوب این بازی حضور ۳ بازیکن آنها بود که به دلیل مصدومیت مدتها در اختیار شفر نبودند.

در این دیدار تدارکاتی محسن کریمی، داریوش شجاعیان و مرتضی آقاخان سه بازیکنی که قرار است از نیم فصل دوم به جمع آبی پوشان اضافه شوند در میدان حضور یافتند تا مشخص شود شفر برای استفاده از آنها در نیم فصل دوم مشکلی ندارد.

آنها در این دیدار تدارکاتی در آمادگی کامل حضور داشتند و محسن کریمی توانست تنها گل آبی پوشان را در این دیدار به ثمر برساند.

کریمی از مهاجمان جوان آبی پوشان است که محصول آکادمی همین باشگاه بوده و سابقه سالها حضور در این تیم را دارد. گرچه این بازیکن با آسیب دیدگی‌های زیادی مواجه شده اما تجربه نشان داده هرگاه در آمادگی بوده قدرت خط حمله آبی پوشان بیشتر بوده است.