به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری جشنوارههای اختراعات و ابتکارات منطقهای تحت عنوان رویش، جشنواره رویش خلیجفارس با هدف شناسایی، هدایت و حمایت اخترعات برگزیده و تسهیل مسیر تجاریسازی تا رسیدن به نقطه تولید انبوه و ثروتآفرینی به میزبانی بنیاد نخبگان استان بوشهر و با همکاری بنیادهای نخبگان خوزستان، فارس، کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان برگزار میشود.
بر همین اساس، جلسه تشکیل کمیته علمی و اجرایی جشنواره رویش با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
در این نشست رضا آذین رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: جشنوارۀ رویش خلیجفارس، به میزبانی بنیاد نخبگان استان بوشهر و با مشارکت و حضور بنیادهای نخبگان استانهای پهنه جنوب کشور (خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان) برگزار میشود.
وی تصریح کرد: فقط اختراعاتی که تاریخ ثبت آنها، ۱۳۹۲ به بعد از آن است، مجاز به نامنویسی هستند و همچنین لازم است نام ارائه دهنده اختراع در جشنواره و نامنویسیکننده آن در گواهی ثبت اختراع وجود داشته باشد.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر افزود: از آنجا که ظرفیت پیشبینی شده برای هر جشنواره محدود است؛ اختراعات متقاضی حضور در جشنواره در یک فرایند داوری اوّلیه ارزیابی شده و برگزیدگان از میان آنها مجوز حضور در جشنواره را (حضور در فرآیند داوری نهایی) دریافت میکنند؛ بنابراین نامنویسی در این سامانه به معنای حضور قطعی در جشنواره نیست.
آذین با بیان اینکه هر مخترع تنها یک اختراع را برای داوری در هر یک از جشنوارهها میتواند ارائه دهد، تصریح کرد: ابعاد علمی، نوآوری، کاربردی بودن و قابلیت تجاریسازی، از مهمترین شاخصههای اختراع برگزیده است.
رئیس بنیاد نخبگان بوشهر گفت: این جشنواره ۱۵ و ۱۶ اسفندماه برگزار میشود.
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