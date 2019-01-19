شرق کرمان درگیر گرد و خاک/ بارش زمستانه ۱۰ درصد کمتر از حد نرمال

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همچنان وزش بادهای شدید در مناطق شرقی و برخی مناطق شمالی استان کرمان طی امروز ادامه دارد، اظهار کرد: شدت وزش باد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است و از فردا وضعیت در مناطق گفته شده آرامتر خواهد شد.

وی از کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی استان کرمان بر اثر شرایط جوی کنونی بر طبق نقشه های هواشناسی خبر داد و افزود: در حال حاضر در فهرج و ریگان سرعت وزش باد ۶۰ کیلومتر بر ساعت است که نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است.

حبیبی از وجود گرد و خاک در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد در شهرستان ریگان به تدریج تا بعدازظهر امروز کمتر می شود اما در فهرج تغییر محسوسی رخ نخواهد داد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: پیش بینی می شود فردا در ریگان و فهرج شاهد وزش باد شدید نباشیم.

وی از کاهش چهار درجه ای دما در اکثر مناطق استان کرمان خبر داد و گفت: این روند از امروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد و در خصوص حداقل و حداکثر دما صدق می کند.

حبیبی با اشاره به اینکه براساس الگوهای هواشناسی طی زمستان در کرمان شاهد بارندگی خواهیم بود، یادآور شد: البته میزان بازندگی ها به اندازه ای که جبران کننده کمبودها باشد، نیست.

وی گفت: پیش بینی می شود میزان بارش های زمستانه در استان کرمان ۱۰ درصد کمتر از حد نرمال باشد اما وضعیت بدتر از سال گذشته نخواهد بود و بارش های سال زراعی که از مهرماه آغاز می شود افزایش یافته است.