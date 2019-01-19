پاکسازی کویر سیازگه ابوزیدآباد به مناسبت روز هوای پاک

به گزارش خبرنگار مهر، الله یار دولت خواه پیش از ظهر شنبه در حاشیه این مراسم در جمع ا هدف از این حرکت نمادین را فرهنگ سازی در راستای داشتن محیط زیست سالم بیان کرد و اظهار داشت: روز هوای پاک هر ساله در ۲۹ دیماه برگزار شده و به مردم یادآور می شود که با حفظ و نگهداری محیط زندگی خود از آلودگی انسانی جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: داشتن محیط زیست سالم یک مساله حیاتی است و در این میان ضرورت دارد که مردم و گردشگران گرامی با همت و تلاش خود ضمن بهره مندی از این موهبت های الهی با رعایت اخلاق طبیعت گردی و با بهره مندی از آموزه های دینی و اخلاق زیست محیطی، صیانت از جلوه های الهی را سرلوحه رفتار و منش خود قرار داده و در حفظ طبیعت و محیط زیست کوشا باشند.

انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد منطقه گردشگری کویر سیازگه از زباله های غیر بازیافتی پاکسازی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه روز هوای پاک مناسبت سالانه ای است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست نامگذاری شده بیان داشت: به همین مناسبت با مشارکت انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد منطقه گردشگری کویر سیازگه از زباله های غیر بازیافتی پاکسازی شد.

وی با بیان اینکه همه ساله با شروع فصل رویش گیاه ریواس تعداد زیادی در راستای جمع آوری این گیاه به منطقه یخاب سیازگه تردد دارند، ابراز داشت: اجتماع این افراد در اطراف چشمه ها موجب انباشت زباله های غیر بازیافتی می شود که هم چشم انداز منطقه را آلوده و هم حیات گونه های ارزشمند جانوری را به خطر می اندازند.

دولتخواه تصریح کرد : برداشت های بی رویه و غیر اصولی گیاه ریواس در کنار خشکسالی های اخیر موجب نابودی این گونه در آینده نزدیک خواهد شد که ضروری است چاره ای در این زمینه اندیشیده شود.

ویژگی های پناهگاه حیات وحش یخاب و سیازگه

وی ادامه داد: پوشش گیاهی بسیار مناسب، منابع آبی فراوان و وجود چشم اندازهای بسیار زیبا و منحصر به فرد از جمله ویژگی های پناهگاه حیات وحش یخاب و سیازگه است که این ویژگی ها سبب شده که این منطقه زیستگاه گونه های جانوری همچون کل و بز، قوچ و میش، جبیر، گرگ، کفتار، گربه شنی، کاراکال و خرگوش باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل بیان داشت: این منطقه همچنین زیستگاه پرندگانی همچون عقاب طلایی، سارگپه، بالابان، دلیجه، هوبره، کبک، تیهو، باقرقره و دودوک و خزندگانی همچون افعی شاخدار ایرانی، مار جعفری، تیر مار، شتر مار شیرازی، مار قیطانی، بزمجه، جکوی دم پهن کایز است.

گفتنی است کویر سیازگه در ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان آران و بیدگل واقع است.