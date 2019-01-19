به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین بازی از مرحله گروهی جام ملتهای آسیا با ترکیب؛ علیرضا بیرانوند، وریا غفوری، مجید حسینی، محمد حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، روزبه چشمی، وحید امیری، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون به میدان رفت.

نگاهی به اسامی امروز تیم ملی، لیست شاگردان سابق علیرضا منصوریان در تیمهای استقلال، نفت و ملی امید و همچنین لیست بازیکنان مورد نیاز وی در اولین سال حضورش در استقلال را در ذهن تداعی می‌کند.

زمانی که منصوریان در ابتدای لیگ شانزدهم از نفت تهران به استقلال منتقل شد و هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت، روزبه چشمی و امید ابراهیمی را از فصل گذشته اش در اختیار داشت و توانست وریا غفوری، محمد حسین کنعانی زادگان و سید مجید حسینی را هم به این تیم اضافه کند.

علیرغم این که سید جلال حسینی، وحید امیری و علیرضا بیرانوند بازیکنان آن زمان نفت در لیست منصوریان بودند، اما بیرانوند یک فصل قبل به پرسپولیس منتقل شده بود تا عملا امکان حضورش در استقلال وجود نداشته باشد و سید جلال حسینی به همراه وحید امیری در رقابتی تنگاتنگ که بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای جذبشان پدید آمد، پیراهن سرخ را بر تن کردند.

به جز این ۷ نفر، مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا جهانبخش هم برای اولین بار در تیم‌های نفت و ملی امید با منصوریان به فوتبال ایران معرفی شدند.

حضور ۹ شاگرد سابق منصوریان در استقلال، نفت و ملی امید در بین ملی پوشان امروز نشان دهنده شباهت تفکرات تاکتیکی وی با کی‌روش می‌باشد.