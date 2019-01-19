به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دور ششم تورنمنت تاتا استیل هلند برگزار شد که در مهمترین بازی جدول دوم، پرهام مقصودلو از ایران برابر ماکسیم چیگائف روس شکست خورد تا با سه پله سقوط نسبت به دور قبلی، در رده دهم قرار گیرد. مجموع امتیازات مقصودلو با این شکست در همان عدد ۳ باقی ماند.

در این جدول، کوالف از بلژیک با ۴.۵ امتیاز در صدر جدول ایستاده و چیگائف و کربف با ۴ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

اما در جدول اول مسابقات، مگنوس کارلسن ، آنیش گیری و دینگ لیرن با بردهای که در دور ششم بدست آوردند خود را به بالای جدول رساندند. در جدول شماره یک لان نپومنیشی، مگنوس کارلسن، دینگ لیرن و آنیش گیری با ۴ امتیاز به ترتیب رده های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

نتایج کامل دور ششم تاتا استیل به شرح زیر است:



نتایج دور ششم جدول دوم

* آنتون کربف از اوکراین(۲۶۹۹) ۰.۵ - اوگنی بارف از کانادا (۲۶۵۰) ۰.۵

* ولادیسلاو کوالف از بلژیک ( ۲۶۸۷) یک - دینارا سدواکاسوفا از قزاقستان (۲۴۷۲) صفر

* اروین لامی از هلند (۲۶۴۳) صفر - بنجامین گلدورا از مجارستان (۲۶۱۵) یک

* وینسنت کیمر از آلمان (۲۵۰۰) ۰.۵ - لوکاس فان فورست از هلند (۲۵۳۹) ۰.۵

* پرهام مقصودلو از ایران (۲۶۷۹) صفر - ماکسیم چیگائف از روسیه (۲۶۰۴) یک

* الیزابت پیتز از آلمان (۲۴۷۷) ۰.۵ - پراگ نانانها از هند (۲۵۳۲) ۰.۵

* استفان کویپرز از هلند (۲۴۷۰) ۰.۵ - آندری اسیپنکو از روسیه (۲۵۸۴) ۰.۵



نتایج دور ششم جدول اول

* مگنوس کارلسن از نروژ (۲۸۳۵) یک - شهریار ممدیاروف از آذربایجان (۲۸۱۷) صفر

* ریچارد راپورت از مجارستان (۲۷۳۱) ۰.۵ - ولادیمیر کرامنیک از روسیه (۲۷۷۷) ۰.۵

* ویشواناتان آناند از هند (۲۷۷۳) ۰.۵ - لان نپومنیشی از روسیه (۲۷۶۳) ۰.۵

* کرزیزتوف دودا از لهستان (۲۷۳۸) صفر - آنیش گیری از هلند (۲۷۸۳) یک

* دینگ لیرن از چین (۲۸۱۳) ۰.۵ - تیمور رجب اف از آذربایجان (۲۷۵۷) ۰.۵

* گوجراتی ویدیت از هند (۲۶۹۵) ۰.۵ - ساموئل شانکلند از آمریکا (۲۷۲۵) ۰.۵

* جردن فان فورست از هلند (۲۶۱۲) یک - ولادیمیر فدوسف از روسیه (۲۷۲۴) صفر

لازم به یادآوری است که تاتا استیل یکی از معتبرترین تورنمنت های شطرنج دنیاست که فعالیتش را از سال ۱۹۳۸ در کشور هلند آغاز کرده و در تمام این ۸۰ سال میزبان بهترین های شطرنج جهان است.



هشتاد و یکمین دوره این مسابقات از ۲۲ دی تا ۷ بهمن ماه ۹۷ در آلکمار هلند برگزار می شود.