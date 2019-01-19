به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا تابش در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای عالی استان‌ها گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از نهادهایی است که بخش عمده فعالیت‌های خود را در زمینه های مختلف در روستاها متمرکز کرده است.

وی ادامه داد: طرح‌های هادی طرح‌هایی هستند که توسعه روستاها را طی ۱۰ سال مشخص و نحوه ساخت وساز و امکانات زیربنایی را در روستا تعیین می کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: هم اینک از ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در ایران، ۳۷ هزار و ۲۲۲ روستا (معادل ۹۴ درصد روستاهای کشور) طرح هادی دارند والبته برای برخی مناطق روستایی کم جمعیت نظیر محدوده‌های جمعیتی اطراف پادگان‌های نظامی، هنوز طرح هادی تهیه نشده است.

تابش افزود: تاکنون روند اجرای طرح هادی و اصلاح و بهسازی معابر در ۱۷ هزار و ۷۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اجرا گذاشته شده و بقیه به دلیل کمبود منابع اعتباری هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: این نهاد در سالهای اخیر طرح افزایش پایداری و مقاوم سازی ابنیه را در یک میلیون و ۶۶۰ هزار مسکن روستایی انجام داده است.

به گفته وی از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار روستای موجود در کشور بالغ بر ۲ میلیون روستا تاکنون از برنامه های بهسازی مسکن بهره مند شده اند و بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح از منابع عمومی و اختصاصی بانک ها با نرخ کارمزد بسیار کم، تسهیلات پرداخت شده است.

تابش تاکید کرد که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سراسر کشور را تضمین می کند.

تابش افزود: برنامه سند دار کردن املاک و واحد های مسکونی در روستاها، انگیزه روستائیان را برای بازگشت به موطن اصلی خود و کمک به توسعه روستا افزایش داده است.

به گفته وی تاکنون بالغ بر ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در روستاها سنددار شده‌اند.

وی همچنین به برنامه بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از زلزله توسط این نهاد در سراسر کشور بازسازی شده است.

تابش ادامه داد: امسال برای نوسازی و بهسازی واحدهای آسیب دیده در مناطق زلزله زده بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نیمی از آن کمک بلاعوض بوده است.