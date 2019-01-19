قطعی آب آشامیدنی در ۴ روستای پلدختر

مرتضی کاییدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی آب ۴ روستای پلدختر اظهار داشت: بر اثر شدت بارندگی های هفته گذشته و بالا آمدن سطح آب رودخانه کشکان لوله انتقال آب آشامیدنی این روستاها به زیر آب رفته و باعث قطعی آب در این روستاها شده است.

وی افزود: بر اثر این رخداد ۴ روستای مورانی، وره زرد، بابازید و خرسدر از توابع بخش مرکزی پلدختر طی سه روز گذشته با قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی پلدختر گفت: با توجه به مشکلات عدیده ای که بر اثر قطعی آب برای اهالی ایجاد شده نیروهای این شرکت در تلاش برای وصل آب آشامیدنی این روستاها هستند و تا عصر امروز این مشکل برطرف خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نانوایی روستای مورانی بر اثر قطعی آب قادر به پخت نان نیست و اهالی روستا نان مورد نیاز روزانه خود را از شهر پلدختر تهیه می کنند که این امر برای آنها مشکلات، هزینه و مخاطراتی به دنبال دارد.