به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر در ادامه تجربه برپایی بخش «نمایش‌های بازار»، در دوره سی و هفتم نیز خدمات این بخش را به مخاطبان ارایه می‌دهد و متقاضیان تا ۱۰ اسفند سال ۹۷ مهلت دارند برای حضور در این بخش ثبت نام کنند.

این بخش برای معرفی تولیدات یک‌ساله سینمای ایران به مهمانان، خریداران، مدیران جشنواره‌های جهانی و نمایندگان شرکت‌های پخش بین‌المللی حاضر در این رویداد راه اندازی شده و امکان نمایش فیلم‌ها روی پرده بزرگ را فراهم می‌کند.

متقاضیان نمایش فیلم‌ها در بخش «نمایش‌های بازار» سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ مهلت دارند با رجوع به بخش نمایش های بازار در سایت www.fajriff.com/fa نسبت به ثبت اثر خود اقدام کنند.

سال گذشته بیش از ۷۰۰ مهمان جهانی از این بخش استقبال کردند و ۴۱ فیلم بلند ایرانی در کنار ۱۹ فیلم کوتاه از فیلمسازان کشورمان به نمایش در آمد.

فیلم‌های ایرانی که می توانند در سالن سینمایی بازار جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش گذاشته شوند، می‌بایست دارای شرایط زیر باشند:

۱- فیلم‌های ایرانی تولیدشده در سال ۱۳۹۷ که یا متقاضی نمایش فیلم در نمایش‌های ویژه بازار فیلم هستند.

(توضیح: با توجه به محدودیت تعداد نمایش، فیلم‌های مورد نظر توسط مسئولان برگزارکننده جشنواره برای دو نوبت نمایش‌های ویژه بازار فیلم انتخاب خواهند شد.)

۲- تهیه‌کننده یا کارگردانِ فیلم ایرانی باشد.

۳- فیلم می‌بایست از اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نمایش گرفته باشد.

۴- نسخه نمایش فیلم‌ها می‌بایست دارای زیرنویس صحیح انگلیسی باشد و برگزارکننده بازار قادر به تقبل هیچ هزینه‌ای برای آماده‌سازی نسخه نمایشی با زیرنویس انگلیسی نخواهد بود.

۵- فرمت فیلم‌هایی که برای نمایش پذیرفته خواهد شد، DCP است.

(توضیح: چنانچه نسخه زیرنویس در فرمتی دیگر قابل عرضه باشد، پذیرش و امکان نمایش آن مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.)

دبیرخانه جشنواره به صاحبان آثار پیشنهاد می کند به همراه اثر یک عنوان تیزر ارایه کنند و در صورتی که تیزر ارایه‌شده مورد تایید برگزارکنندگان جشنواره باشد، قابل استفاده و عرضه خواهد بود. در صورت آماده نبودن تیزر تبلیغاتی فیلم، ارسال ۳ دقیقه از فیلم الزامی است. همچنین اطلاعات فیلم شامل خلاصه داستان به زبان فارسی و انگلیسی، متن کامل زیرنویس انگلیسی فیلم به همراه فرم ثبت‌نام، عکس کارگردان، عکس صحنه و پشت صحنه، پوستر فیلم و... باید به همراه نسخه اصلی فیلم ارسال شود.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره info@Fajriff.com است.

سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از تاریخ ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.