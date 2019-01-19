اجرای طرح ها با پشتوانه علمی باشد/لزوم بروزرسانی پروژه تالاب کجی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم ظهر شنبه در کارگروه استانی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار، اظهار کرد: جلسات برای افزایش آمار شرکت کننده ها نیست بلکه جهت ارائه گزارشات برگزار می شود لذا حضور فرمانداران در این جلسه ضروری است.

وی با بیان اینکه باید به موضوعات تالاب ها توجه ویژه شود، افزود: تالاب شهرستان نهبندان با توجه به شرایط اقلیمی که دارد یک ضروریت جدی و منحصر به فرد است اما نمی توانیم اقداماتی که می خواهیم انجام دهیم فارغ از موضوعات علمی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر قرار است شرح خدماتی انجام شود باید قبل از آن بررسی های لازم نیز صورت پذیرد، گفت: مطالعات باید توسط یک مرجع تحویل گیری شود و به نقطه نظرات علمی و تحقیقاتی پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه دانشگاه اگر در پروژه تالاب کجی به بازی گرفته شده و قرار است وارد فضای کار شود باید مورد توجه نیز باشد، عنوان کرد: باید یک ضمانت اجرایی ایجاد شود که دستگاه ها مکلف به همکاری باشند.

علوی مقدم با اشاره به اینکه پروژه تالاب کجی نیاز به تکمیل و بروز رسانی و مشارکت همه جانبه دارد، بیان کرد: موضوع تالاب کجی یک موضوع عادی نیست و باید در مقابل تمام موضوعات مرتبط و کاربردی آن مسئول باشیم.

وی با بیان اینکه پایه های علمی کار باید حتما با پروژه تطبیق داده شود، اظهار داشت: قطعا دستگاه های زیرساختی باید مساعدت های جدی در خصوص این پروژه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بشر از روزی که خلق شده با اقدامات غیر طبیعی و نا آگاهانه نظم طبیعی آفرینش را به هم زده است، افزود: امروز به مرحله بحران رسیده ایم و نباید به دنبال راهکار باشیم بلکه باید به دنبال اجرا پیش برویم.

وی با بیان اینکه اقدامات حاشیه ای که عرف شده باید در یک بستر دقیق و یکجا انجام شود، گفت: باید راه های بهتر مشارکت مردم را در بستر شرح وظایف انتخاب کنیم.