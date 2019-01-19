حمایت به شرط ها و شروط ها/ اهدا تاتامی در صورت فعالیت ۱۰۰کبدی کار

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خواجه اورسجی پیش از ظهر شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت کبدی خراسان جنوبی بیان کرد: تمامی سازمان ها و نهاد های اجتماعی موفق، با برنامه پیش می روند.

وی با بیان اینکه فدراسیون کبدی دارای برنامه راهبردی چهارساله است، افزود: سطح و نوع سبک زندگی مردم عوض شده و نباید برنامه ریزی ها در حد شعار باشد.

خواجه اورسجی با بیان اینکه نوشتن و تدوین برنامه و سپس اجرا، مباحث اساسی بوده که باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: همچنین ارزیابی عملکردها از جنبه هایی بوده که باید در نگاه ویژه متولیان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کمیته های فدراسیون تخصصی شده است، گفت: شش استراتژی اعم از آموزش برای فدراسیون تعریف شده است.

خواجه اورسجی با بیان اینکه آموزش از نگاه ما تقویت هیئت ها است، افزود: در گذشته تنها یک کتاب بود که درجه یک، دو و سه مربی گری تدریس می شد که امروزه مجزا شده است.

رئیس فدراسیون کبدی ایران از برگزاری اولین دوره تربیت مدرس در بهمن ماه خبر داد و افزود: افزایش علم و دانش کافی از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره است.

وی ورزش را پدیده ای اثرگذار در تمام دنیا دانست و افزود: امروزه از ورزش به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود.

خواجه اورسجی با بیان اینکه منشور اخلاقی ورزش مبنی بر صلح و دوستی است، اظهار کرد: نگاه ما به فرهنگ و مقوله ورزش نسبت به گذشته باید حرفه ای تر باشد.

رئیس فدراسیون کبدی ایران بیان کرد: استان هایی مانند خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان با مشکلاتی مانند نبود کارخانه رو به رو بوده اما نباید بیکار بنشینیم چرا که ورزش در رونق مناطق بسیار تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم به سمت المپیک شدن کبدی پیش رویم، افزود:همچنین به دنبال تشکیل کنفدراسیون کبدی هستیم.

رئیس فدراسیون کبدی ایران بیان کرد: هیئت های ورزشی از منابع مالی محدودی برخوردار هستند و باید با عشق در این عرصه گام برداشت.

وی در پاسخ به مطالبه اعضای حاضر در جلسه مبنی بر تامین امکانات اعم از تاتامی، بیان کرد: تاتامی ۲۰ میلیونی اهدا می کنیم به شرط اینکه حداقل ۱۰۰ نفر در شهرستان در زمینه کبدی فعال باشند.

رئیس فدراسیون کبدی ایران ادامه داد: اگر قول دهید این آمار را داشته باشید همه ساله یک تخته تاتامی اهدا می کنم.