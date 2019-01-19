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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد:

۱۳ کشته و ۵۲ زخمی در درگیری های شدید طرابلس لیبی

۱۳ کشته و ۵۲ زخمی در درگیری های شدید طرابلس لیبی

وزارت بهداشت لیبی با اعلام آمار کشته ها و زخمی شدگان درگیری های شدید در پایتخت این کشور از طرفهای درگیر خواست که آمبولانس ها و رانندگان آنها را هدف قرار ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به وزارت بهداشت دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که تعداد درگیری های شدید در طرابلس پایتخت این کشور به ۱۳ کشته و ۵۲ زخمی افزایش پیدا کرده است.

وزارت بهداشت لیبی از همه طرفها خواست که از هدف قرار دادن رانندگان آمبولانس ها هنگام نجات غیرنظامیان خودداری کنند و قوانین بین المللی بشری را زیر پا نگذارند و به رانندگان آمبولانس ها و آمبولانس ها هنگام انجام وظیفه شان حمله نکنند.

بر اساس این گزارش؛ وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد: حمله به آمبولانس ها و رانندگان آنها مانع از نجات جان غیرنظامیان در مناطق درگیر می شود.

کد مطلب 4517237

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