به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا کرمی طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد.

در حکم وی آمده است:

بسمه تعالی

سرکار خانم پریسا کرمی نظر به تخصص، تجربیات و تعهد سرکارعالی در مدت سرپرستی استان، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان منصوب می شوید.

امید است در سایه توجهات ذات باریتعالی و بهره مندی از همکاری وهمدلی با مقامات استان، اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موئد باشید.

گفتنی است پریسا کرمی پیش از این به مدت پنج ماه سرپرستی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برعهده داشته است.