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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

طی حکمی؛

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان منصوب شد

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان منصوب شد

رشت- «پریسا کرمی» در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا کرمی طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد.

در حکم وی آمده است:

بسمه تعالی

سرکار خانم پریسا کرمی نظر به تخصص، تجربیات و تعهد سرکارعالی در مدت سرپرستی استان، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان منصوب می شوید.

امید است در سایه توجهات ذات باریتعالی و بهره مندی از همکاری وهمدلی با مقامات استان، اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موئد باشید.

گفتنی است پریسا کرمی پیش از این به مدت پنج ماه سرپرستی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برعهده داشته است.

کد مطلب 4517243

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