به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا کرمی طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور به عنوان مدیرکل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان گیلان منصوب شد.
در حکم وی آمده است:
بسمه تعالی
سرکار خانم پریسا کرمی نظر به تخصص، تجربیات و تعهد سرکارعالی در مدت سرپرستی استان، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان منصوب می شوید.
امید است در سایه توجهات ذات باریتعالی و بهره مندی از همکاری وهمدلی با مقامات استان، اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موئد باشید.
گفتنی است پریسا کرمی پیش از این به مدت پنج ماه سرپرستی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برعهده داشته است.
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