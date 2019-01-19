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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری جشنواره «برفی» در پیست اسکی کاکان

برگزاری جشنواره «برفی» در پیست اسکی کاکان

یاسوج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشنواره ملی «برفی» طی نیمه اول بهمن ماه در پیست اسکی کاکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این جشنواره از تاریخ دهم تا دوازدهم بهمن ماه در پیست اسکی کاکان برگزار می شود.

باقری با بیان اینکه معرفی ظرفیت های استان و افزایش شور و نشاط از جمله هدفگذاری های برگزاری این جشنواره است، ابراز داشت: توسعه گردشگری و توریسم معرفی فرصت ها و پتانسیل های مختلف استان را طلب می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خواستار همکاری دستگاه ها در برگزاری این جشنواره شد و عنوان کرد: این جشنواره در سطح ملی و با حضور استان های مختلف برگزار می شود.

باقری برگزاری مسابقات برف پیمایی، اسکی، مجسمه و تندیس سازی حرفه ای و آماتور را از جمله محورهای جشنواره دانست و گفت: مسابقات پخت غذاهای محلی متناسب با فصل سرما، عکاسی برف و شعرخوانی با محوریت برف از دیگر برنامه های این جشنواره است.

کد مطلب 4517244

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