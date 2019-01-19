۶۴۰۰ دانش آموز و دانشجو از حمایت کمیته امداد مرکزی برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بوالحسنی با بیان اینکه حمایت از محرومان و توانمندی مددجویان رسالت اصلی کمیته امداد است، اظهار داشت: اولین گام در مسیر توانمندی محرومان بسترسازی و تلاش برای ارتقای سطح فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد با کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت زمینه موفقیت‌های تحصیلی و علمی آنان را فراهم کرده، عنوان کرد: کمیته امداد استان مرکزی در ۹ ماهه امسال تاکنون ۶۴۱۲ دانش آموز، دانشجو و طلبه را تحت حمایت قرار داده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی افزود: طی ۹ ماهه سال جاری برای کمک به این دانش آموزان و دانشجویان بیش از یک میلیارد و ۴۳ میلیون تومان هزینه شده است.

بوالحسنی توانمندسازی فکری و فرهنگی و کمک به آینده سازان را از اهداف کمیته امداد برشمرد و گفت: کمک هزینه تحصیلی به منظور مرتفع شدن بخشی از مشکلات مالی دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت پرداخت می شود تا آن‌ها بتوانند با خیالی آسوده به تحصیل ادامه دهند.

وی افزود: برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی، برگزاری دوره های مشاوره تحصیلی و ارائه امکانات آموزشی از دیگر برنامه‌های انجام شده بوده است.

بوالحسنی در پایان ابراز داشت: این نهاد مردمی با همکاری خیران و نیکوکاران در کمک به این دانش آموزان و دانشجویان برای موفقیت در امر تحصیل و رسیدن به مدارج تحصیلی عالی تلاش می کند.