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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

مدیرکل محیط زیست استان تهران:

منشاء بوی نامطبوع تهران پیدا نشد/ پرونده بسته شد

منشاء بوی نامطبوع تهران پیدا نشد/ پرونده بسته شد

تهران- مدیرکل محیط زیست استان تهران از پیدا نشدن منشاء دقیق بوی نامطبوع تهران خبر داد و گفت: با نظر اعضای کارگروه و دستگاه‌های مرتبط این پرونده مختومه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری پیش از ظهر شنبه و در حاشیه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بوی نامطبوع دو هفته گذشته پایتخت گفت: حدس هایی برای منشاء این بو به دلیل شبکه گاز و یا فاضلاب و یا عوامل دیگر مطرح و بررسی شد، اما از نظر کارشناسی نتوانستیم، به نتیجه برسیم که علت دقیق بوی نامطبوع تهران چه چیزی بود.

وی گفت: به این دلیل با نظر اعضای کارگروه و دستگاه‌های مرتبط پرونده بوی نامطبوع تهران مختومه اعلام شد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: این بوی بد طبق نظر کارشناسان نقطه ای نبود و به صورت گسترده پراکنده بود.

وی افزود: امسال خوشبختانه شاهد وضعیت نسبتا مناسب هوای پایتخت بودیم، که باید با هم‌افزایی دستگاه ها این وضعیت ادامه یابد.

کد مطلب 4517250

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