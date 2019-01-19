منشاء بوی نامطبوع تهران پیدا نشد/ پرونده بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری پیش از ظهر شنبه و در حاشیه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بوی نامطبوع دو هفته گذشته پایتخت گفت: حدس هایی برای منشاء این بو به دلیل شبکه گاز و یا فاضلاب و یا عوامل دیگر مطرح و بررسی شد، اما از نظر کارشناسی نتوانستیم، به نتیجه برسیم که علت دقیق بوی نامطبوع تهران چه چیزی بود.

وی گفت: به این دلیل با نظر اعضای کارگروه و دستگاه‌های مرتبط پرونده بوی نامطبوع تهران مختومه اعلام شد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: این بوی بد طبق نظر کارشناسان نقطه ای نبود و به صورت گسترده پراکنده بود.

وی افزود: امسال خوشبختانه شاهد وضعیت نسبتا مناسب هوای پایتخت بودیم، که باید با هم‌افزایی دستگاه ها این وضعیت ادامه یابد.