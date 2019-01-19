شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مشکلات فضای مجازی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله‌ العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر شنبه در دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مدرسه علمیه امام سجاد(ع) برگزار شد، اظهار داشت: فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخودار است و به توجه بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات مهمی گرفته شده که متأسفانه به مرحله اجرا نرسیده است، افزود: یکی از وظایف مهم شورای انقلاب فرهنگی رسیدگی به مسئله فضای مجازی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: این نهاد فرهنگی باید در زمینه برنامه‌های قرآنی و کمیت و کیفیت این برنامه‌ها اقدامات مناسبی داشته باشد و این شورا در زمینه انقلاب، مذهب و قانون اساسی نقش خود را به خوبی ایفا کند.

وی بیان کرد: برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید این مسئله که پهنای باند به چه کسانی داده شود را مشخص کرد زیرا با کنترل پهنای باند می‌توان فساد را در فضاهای مجازی کمرنگ کرد در حالی که به این امر توجه نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل فضای مجازی علاقه‌مند است، افزود: دولت در عین علاقه‌مندی تلاش نمی‌کند و با این شرایط که بخش‌های دیگر به این امر بی‌توجه هستند، مراکزی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به جای آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارد

وی با بیان اینکه متأسفانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارد، افزود: به دلیل نداشتن ضمانت اجرای قوی مصوبات این شورا به مرحله اجرا نمی‌رسد که باید این مسئله رفع شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه فضای مجازی دارای مشکلات و مفاسد بسیاری است، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مهمی در فعالیت‌های فرهنگی دارد که باید به آن توجه کند زیرا در حوزه و دانشگاه دارای مشکلات علمی بسیاری داریم، همچنین مشکلات فرهنگی بسیار بالایی را نیز شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: اگر سه بخش برنامه‌ها، کتاب‌ها و اساتید در دانشگاه‌ها درست باشد، می‌توانیم بگوییم دانشگاهی انقلابی داریم.

تئاترها نباید با موازین شرعی منافات داشته باشند

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه در برخی از تئاترها در زمینه موازین شرعی مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به تئاترها و اینکه با موازین شرعی منافات نداشته باشند، توجه ویژه‌ای کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه اجازه ندادند سالم سازی درستی در فضای مجازی ایجاد شود، افزود: گروهی در شورای انقلاب فرهنگی باید به امر فضای مجازی بپردازند که در گذشته تریبون‌ها در اختیار امامان جمعه و خطبای مساجد بود اما فضای مجازی برای همه تریبون درست کرده است بنابراین باید مراقب مفاسد آن بود.