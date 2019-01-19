حمله تروریستهای «الشباب» به یک مرکز پلیس در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد فارح» یکی از افسران ارتش سومالی اعلام کرد که عناصر وابسته به گروه تروریستی الشباب به یکی از مراکز پلیس در اقلیم جوبا واقع در جنوب این کشور حمله کردند.

بر اساس این گزارش، این حمله با وقوع یک عملیات انتحاری علیه مرکز اصلی نیروهای دولتی در اقلیم جوبا آغاز شد.

بعد از این حمله انتحاری عناصر وابسته به گروه تروریستی الشباب و نیروهای دولتی با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری ها در اطراف مرکز نظامی مذکور به مدت چند ساعت ادامه داشت.

هنوز آماری از تعداد تلفات این حمله منتشر نشده است.