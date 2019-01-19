  1. استانها
  2. یزد
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در نشست خبری مطرح شد؛

ششمین المپیاد ورزشی محلات یزد از ۵ بهمن آغاز می‌شود

ششمین المپیاد ورزشی محلات یزد از ۵ بهمن آغاز می‌شود

یزد ـ معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی،‌ ورزشی شهرداری یزد گفت: ششمین المپیاد ورزشی محلات یزد که ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود از ۵ بهمن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدفاضل یوسفی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری از برگزای ششمین  المپیاد ورزشی محلات یزد ویژه چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات از ۵ تا ۲۲ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در دو گروه آقایان و بانوان و در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان در شهر یزد آزاد است.

یوسفی خاطرنشان کرد: این مسابقات در ۴۰ رشته ورزشی برگزار می شود و برخی رشته‌ها نیز برای شرکت معلولان و جانبازان در نظر گرفته شده است.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی،‌ ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه فقط امروز و فردا برای ثبت‌نام فرصت دارند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات کامل‌تر این المپیاد ورزشی در کانال سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد بارگذاری شده است، افزود: هزینه ثبت‌نام برای رشته‌های تیمی ۵۰ هزار تومان و برای رشته‌های انفرادی ۵ هزار تومان است.

یوسفی با بیان اینکه رقابت‌ها از ۵ بهمن آغاز می‌شود، بیان کرد: به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه، مراسم افتتاحیه به صورت غیررسمی برگزار می شود.

کد مطلب 4517267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها