به گزارش خبرنگار مهر، محمدفاضل یوسفی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری از برگزای ششمین المپیاد ورزشی محلات یزد ویژه چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات از ۵ تا ۲۲ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در دو گروه آقایان و بانوان و در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان در شهر یزد آزاد است.

یوسفی خاطرنشان کرد: این مسابقات در ۴۰ رشته ورزشی برگزار می شود و برخی رشته‌ها نیز برای شرکت معلولان و جانبازان در نظر گرفته شده است.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی،‌ ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه فقط امروز و فردا برای ثبت‌نام فرصت دارند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات کامل‌تر این المپیاد ورزشی در کانال سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد بارگذاری شده است، افزود: هزینه ثبت‌نام برای رشته‌های تیمی ۵۰ هزار تومان و برای رشته‌های انفرادی ۵ هزار تومان است.

یوسفی با بیان اینکه رقابت‌ها از ۵ بهمن آغاز می‌شود، بیان کرد: به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه، مراسم افتتاحیه به صورت غیررسمی برگزار می شود.