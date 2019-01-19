به گزارش خبرنگار مهر، محمدفاضل یوسفی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری از برگزای ششمین المپیاد ورزشی محلات یزد ویژه چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات از ۵ تا ۲۲ بهمنماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: این رقابتها در دو گروه آقایان و بانوان و در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان در شهر یزد آزاد است.
یوسفی خاطرنشان کرد: این مسابقات در ۴۰ رشته ورزشی برگزار می شود و برخی رشتهها نیز برای شرکت معلولان و جانبازان در نظر گرفته شده است.
معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه فقط امروز و فردا برای ثبتنام فرصت دارند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات کاملتر این المپیاد ورزشی در کانال سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد بارگذاری شده است، افزود: هزینه ثبتنام برای رشتههای تیمی ۵۰ هزار تومان و برای رشتههای انفرادی ۵ هزار تومان است.
یوسفی با بیان اینکه رقابتها از ۵ بهمن آغاز میشود، بیان کرد: به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه، مراسم افتتاحیه به صورت غیررسمی برگزار می شود.
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