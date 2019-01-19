به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اظهار داشت: به افرادی که در این آزمون حائز رتبه شوند مدرک رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری ثبت نام متقاضیان شرکت در این آزمون آغاز شده است و تا پنجم بهمن ماه نیز ادامه دارد، تصریح کرد: این آزمون در ۱۸ رشته تخصصی شامل ۸ رشته حفظ قرآن کریم، ۷ رشته مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت(ع) و سه رشته آموزش های الکترونیکی، برگزار می شود.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه این آزمون به صورت همزمان در ۹ اسفندماه سال جاری در سراسر کشور و به تبع در لرستان برگزار می شود، افزود: تاکنون ۲ هزار لرستانی برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.

احمدی خاطرنشان کرد: لرستان در ۶ دوره اخیر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم رتبه های اول تا ششم کشوری را کسب کرده است.