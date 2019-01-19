تاکید بر مردمی برگزار شدن جشن های ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ورامین با اشاره به نقشه های شوم دشمنان با هدف جلوگیری از برگزاری جشن امسال ایام الله دهه فجر گفت: با دست به دست هم دادن همه تشکل های مربوطه می توانیم جشن امسال را شکوهمندتر از هر سال برگزار کنیم.

وی با اشاره به تطابق تاریخی ایام الله دهه فجر با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: دشمنان قسم خورده انقلاب، در حال فرصت جویی هستند تا به جهانیان بگویند، ایرانیان، انقلاب خود را مقدم بر ایام سوگواری فاطمیه می دانند در حالی که ما می‌خواهیم، با تاکید بر چهل سالگی انقلاب، ارزش و احترام ایام فاطمیه را هم نگه داریم.

رئیس ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران گفت: این انقلاب با وحدت و فداکاری مردم و رهبری دینی شکل گرفته و ما وظیفه سنگینی در قبال آن داریم.

وی افزود: دشمنان برای شکست و براندازی این نظام و انقلاب تلاش زیادی کرده اند اما تاکنون موفق نشده و نخواهند شد.

رئیس ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران همچنین بر ضرورت مردمی برگزار شدن جشن انقلاب تاکید کرد و اذعان داشت: مردم باید در راس برنامه های دهه فجر باشند چرا که مردم برای حفظ و بقای این نظام و انقلاب تلاش های زیادی را متحمل شده اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اسلامی استان تهران تصریح کرد: مردم ما مردمی بی بدیل هستند و مسئولین نظام باید برای خدمت به کشور و مردم بیش از پیش تلاش کنند.