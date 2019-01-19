ارتقای چشمگیر آموزش عالی سلامت در ۴ دهه انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در نشست مجازی روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی که با حضور سرپرست وزارت بهداشت، جمعی از معاونان و مشاوران وزیر بهداشت، روسای کلان مناطق آمایشی و مدیران حوزه آموزش در روز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ برگزار شد، به نقش چشمگیر دانشگاه های علوم پزشکی در ارتقای نظام سلامت اشاره کرد و گفت: انتظار این است که بحث های آموزش به صورت جدی تر در دانشگاه ها مطرح شود و در کنار امور جاری تحول در آموزش به صورت جدی پیگیری شود.

آمار مقایسه ای تعداد دانشجویان از سال ۵۷ تا ۹۷

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی ۴۰ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته تحولات ارزشمندی در آموزش عالی کشور و همچنین آموزش علوم پزشکی رخ داده است، اظهار داشت: تعداد دانشجویان آموزش عالی کشور در سال ۵۷ حدود ۲۰۰ هزار نفر بود و امروز بیش از ۴ میلیون دانشجو در کشور داریم.

وی به ارتقای تعداد دانشجویان دکتری حرفه ای از ۱۰ هزار به حدود ۷۰ هزار نفر اشاره کرد و افزود: تعداد دانشجویان دکتری تخصصی در سال ۵۷ به زحمت بیش از یک هزار نفر بود و الان به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.

ایجاد بیش از ۳ هزار رشته مقطع تحصیلی در طول ۴۰ سال

لاریجانی خاطرنشن کرد: در طول این چهار دهه، تعداد رشته مقاطع تحصیلی از حدود ۴۰۰ رشته مقطع به بیش از ۳ هزار رشته مقطع رسیده و گفت: تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها از حدود ۷ هزار نفر، به حدود ۷۰ هزار نفر رسیده است.

وی به ارتقای آموزش عالی سلامت اشاره کرد و گفت: تعداد دانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی از ۱ دانشکده به ۶۶ مرکز و رشته محل های دکتری تخصصی Ph.D علوم پزشکی از ۱۵ رشته به ۳۹۵ رسیده است. در کارشناسی ارشد هم با رشد چشمگیری همراه بوده ایم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به توسعه رشته محل های دکتری تخصصی و فوق تخصصی علوم پزشکی از ۱۰۰ به ۵۳۳ رشته اشاره کرد و گفت: کشور در پژوهش هم پیشرفت چشمگیری داشته به طوری که در سال های آغازین انقلاب فقط ۱۰ مرکز تحقیقاتی داشتیم و اکنون حدود ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی در کشور داریم.

از ۷۰۰ مقاله سال ۵۷ به ۳۰ هزار مقاله سال ۹۷ رسیده ایم

وی به رشد تولیدات علمی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شتاب چشمگیری در این حوزه داشته ایم، به طوری که از ۷۰۰ مقاله در سال ۵۷ به حدود ۳۰ هزار مقاله در حال حاضر رسیده ایم، که ۳۰ درصد این تولیدات مربوط به حوزه علوم پزشکی است. و رتبه ۱۶ را در این زمینه در جهان و رتبه ۱ در منطقه را داریم.

لاریجانی با اشاره به اینکه ۳ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم گفت: ۲۵ درصد درآمد دانش بنیان کشور در حوزه علوم پزشکی است که باتوجه به مقایسه تعداد اعضای هیئت علمی این حوزه با سایر حوزه ها بسیار چشمگیر است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در کنار این توسعه های کمی، تلاش های زیادی برای ارتقای کیفی آموزش صورت گرفته، اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سمت ارتقای کیفیت آموزش حرکت می کنند و تلاش های زیادی برای توزیع اثربخش تر نیروی انسانی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم ارتقای نظام سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است و با ماموریت هایی که به دانشگاه های علوم پزشکی داده شده امیدواریم بتوانند با ایفای نقش ملی کمک شایانی به ارتقای آموزش علوم پزشکی داشته باشند.