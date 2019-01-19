۶۵ مجرم در جریان اجرای طرح پاکسازی پلیس محلات دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر شمس بیرانوند اظهار داشت: روز گذشته در ادامه طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان محلات و با کارشناسی و احصای مناطق جرم خیز، طرح پاک سازی نقاط آلوده با بهره گیری از توان تجهیزاتی پلیس به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح برخورد قاطع با سارقان، معتادان متجاهر، قاچاقچیان، توزیع کنندگان مواد مخدر، مزاحمان نوامیس مردم، اراذل و اوباش و... در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: دراین طرح تعداد ۶۵ نفر به علت ارتکاب جرایم مختلف دستگیر، ۴۹ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون، ۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف و یک کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۴ فقره سرقت کشف شد.

بیرانوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، تردد وسایل نقلیه و یا افراد مشکوک و همچنین تهیه و توزیع مواد مخدر موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به عنوان پل ارتباطی پلیس و مردم اطلاع رسانی کنند تا در کمترین زمان نسبت به مقابله با هرگونه جرائم و آسیب های اجتماعی اقدام لازم صورت پذیرد.