تقدیر از ۴۰ چهره فرهنگی هنری برتر در «فصل رویش»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره برگزاری برنامه «فصل رویش» به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: این برنامه برای اولین بار در فرهنگسراهای تهران با هدف تقدیر از رویشها و دستاوردهای انقلابی با اهدای نشان رویش به ۴۰ چهره فرهنگی هنری برگزار میشود.
وی حوزههای تقدیر از این ۴۰ چهره را در برنامه فصل رویش شامل بخشهای ادبیات و شعر، هنرهای تجسمی، سرود و موسیقی، نمایش و تئاتر، فیلم، سریال، انیمیشن، رسانه، قرآن و معارف اسلامی، ایثار و شهادت، علم و فناوری، جوانان، اقتصاد و تولید ملی و بانوان برشمرد.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه انتخاب این افراد بر اساس جمعبندی کمیته تخصصی هر رشته و شورای سیاستگذاری این برنامه صورت گرفته است، گفت: امیدواریم اجرای این برنامه در سالهای آینده نیز انجام پذیرد تا با ظرفیت بیشتری بتوانیم از چهرههای برتر فرهنگی هنری تقدیر کنیم.
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