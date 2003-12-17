اداي دين به محافظان سكوهاي نفتي در جشنواره فيلم نفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" داريوش بابائيان كارگردان فيلم "جوان ايراني" در گفتگو با ستاد خبري جشنواره با بيان اين مطلب افزود: اين فيلم تجليلي است از اين افراد پرتلاش و بخصوص اداي دين به دلاور مرداني است كه در طول هشت سال دفاع مقدس محافظت از سكوهاي نفتي كشور را بر عهده داشته اند.

بابائيان با ذكر اين نكته كه كار در سكوهاي نفتي، شايد دشوارترين كار در جامعه ما باشد گفت: در اين فيلم مي توانستيم براي حرفه پدر خانواده، از حرفه هاي ديگري مثل كارمند بانك و غيره استفاده كنيم، اما ترجيح داديم با حضور يك مهندس وزارت نفت كه در واقع در نقش خودش در فيلم ظاهر مي شود، اهميت اين حرفه را يادآوري كنيم.

بابائيان كه در مقام تهيه كننده توليد 16 فيلم در كارنامه دارد، برگزاري جشنواره بين المللي فيلم نفت را به نوعي پاسداري از صنعت نفت دانست و يادآور شد سينماي ايران مي تواند با ساخت فيلمهايي كه مضمون آن نفت است، در شناساندن بيشتر صنعت نفت، سهم بسزايي ايفا كند.

نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت از 24 تا 27 آذر در اهواز، آبادان و خرمشهر برگزارمي شود.