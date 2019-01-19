به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی قبل از ظهر شنبه در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی که در مدرسه علمیه امام سجاد(ع) برگزار شد، با بیان اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴۰ نفر هستند، افزود: این شورا سال ۶۳ توسط امام خمینی(ره) تأسیس شد و اعضای آن هم اکنون توسط مقام معظم رهبری تعیین و منصوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک جایگاه فرا قوه‌ای می‌دانند، افزود: مصوبات این شورا در همه قوا اجرا می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: چنانچه به مدت دو هفته پس از تصویب مصوبات توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نقدی به آن وارد نشود این مصوبات به عنوان مصوبه قطعی و قانون تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه مصوبات در حوزه عمومی و مردم باشد در برخی موارد مجلس به این مصوبات ورود پیدا می‌کند.

حجت الاسلام عاملی با بیان اینکه برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل الزامات حقوقی به مرحله ابلاغ نرسیده است، افزود: شورای عالی اسناد بسیاری مصوب کرده که برخی از آن‌ها به مرحله اجرا رسیده و برخی نرسیده است.

وی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فرهنگ وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دشمنی‌های دشمنان در این روزها اثرگذاری بیشتری در حوزه فرهنگ دارد و دشمن به جنگ نرم روی آورده است که مقابله با این نوع دشمنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی عنوان کرد: چنانچه عدالت اجتماعی در جامعه افزایش یابد مردم نیز از نظر فرهنگی وضعیت بهتری می‌یابند و به جامعه خوش بین می‌شوند.