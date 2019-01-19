  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران:

جشنواره روابط عمومی های برتر در مازندران برگزار می شود

جشنواره روابط عمومی های برتر در مازندران برگزار می شود

ساری - مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: جشنواره روابط عمومی های برتر برای شناخت قابلیت ها و راهبردها در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی ظهر شنبه در همایش مدیران روابط عمومی های استان مازندران با تاکید بر تشکیل شورای اطلاع رسانی در استان و کاربردی شدن این شورا اظهارداشت: برگزاری دوره های آموزشی و پژوهش از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر استان مازندران را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: طرح این جشنواره تهیه شده است و معیارهای انتخاب روابط عمومی های برتر مشخص شده است.

مهدوی با بیان اینکه این جشنواره می تواند درپویایی روابط عمومی ها موثر و تاثیرگذار باشد تصریح کرد: رصد رسانه ای مسائل استان از دیگر مواردی است باید مورد توجه مدیران روابط عمومی قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران خواهان توجه بیشتر به فضای مجازی شد و گفت: باید از ظرفیت این بخش برای توسعه استان استفاده کنیم زیرا شمار زیادی کاربر موبایلی در استان فعالیت دارند.

مهدی تبیین هنرمندانه دستاوردهای انقلاب اسلامی را مهم برشمرد و گفت: باید دستاوردهای مختلف نظام اسلامی را در بخش های گوناگون منعکس و تبیین کنیم.

کد مطلب 4517313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها