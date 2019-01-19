جشنواره روابط عمومی های برتر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی ظهر شنبه در همایش مدیران روابط عمومی های استان مازندران با تاکید بر تشکیل شورای اطلاع رسانی در استان و کاربردی شدن این شورا اظهارداشت: برگزاری دوره های آموزشی و پژوهش از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر استان مازندران را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: طرح این جشنواره تهیه شده است و معیارهای انتخاب روابط عمومی های برتر مشخص شده است.

مهدوی با بیان اینکه این جشنواره می تواند درپویایی روابط عمومی ها موثر و تاثیرگذار باشد تصریح کرد: رصد رسانه ای مسائل استان از دیگر مواردی است باید مورد توجه مدیران روابط عمومی قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران خواهان توجه بیشتر به فضای مجازی شد و گفت: باید از ظرفیت این بخش برای توسعه استان استفاده کنیم زیرا شمار زیادی کاربر موبایلی در استان فعالیت دارند.

مهدی تبیین هنرمندانه دستاوردهای انقلاب اسلامی را مهم برشمرد و گفت: باید دستاوردهای مختلف نظام اسلامی را در بخش های گوناگون منعکس و تبیین کنیم.