آمل نماد و الگوی بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسب سالروز حماسه بهمن سال ۶۰ اظهار داشت: آمل را به عنوان نماد الگوی بصیرت جا بیاندازیم.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه در سال ۶۰ دشمن با هدف تسخیر شهرستان آمل از جنگل وارد این شهرستان شدند، افزود: حضورحماسی و به موقع مردم و بدون اینکه کسی از آنان درخواست حضور کنند، وارد صحنه شدند، الگویی از بصیرت است.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: مردم آمل به واقع وقت شناس و با بصیرت بودند که به صورت خودجوش پای کار آمدند و در کمتر از چند ساعت دشمن را به بیرون راندند.

رسولی با اشاره به اینکه با پیش آمدن واقعه ۶ بهمن ۱٣۶۰ مردم این شهرستان، شهر را ماندگار کردند، افزود: نام شهر آمل تنها شهری است که در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) درج شده است که این مهم نام این شهرستان را برجسته کرده است.

وی گفت در هفته حماسه اسلامی بهمن ۶۰ بیش از ٩۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی در آمل برگزار می شود.