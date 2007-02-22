سهم صنایع دستی در بودجه 86 نادیده گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، سید مصطفی قاسمی در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره‌ هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی زنان مسلمان که روز گذشته در زنجان برگزار شد ، در گفتگو با خبرنگاران افزود: بودجه طراحی شده برای بخش صنایع دستی به هیچ وجه رضایت بخش نیست و هر اعتباری که در آینده باید در بخش صنایع دستی مورد نیاز است ، در توان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که از سهم بعضی بخشها برای بر طرف نمودن مشکل کمبود اعتبار در این بخش استفاده نماید که این امر نمی تواند وضعیت مطلوبی برای بخش صنایع دستی کشور باشد.

وی ، فرهنگ سازی مصرف صنایع دستی را گامی مهم در زمینه زنده نگه داشتن و احیاء صنایع دستی کشور عنوان کرد و تاکید نمود: در دولت نهم به این امر توجه ویژه ای صورت گرفته است و برنامه ریزی های زیادی در زمینه معاونت صنایع دستی سازمان دارد که تحقق این امر نیازمند کمک رسانه ها وومطبوعات است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع ‌دستی و گردشگری تاکید کرد: باید برفرهنگ سازی مصرف صنایع دستی در زمینه مصرف صنایع دستی درکشور تلاش نمود.

وی از تلاش معاونت صنایع دستی کشور برای احیاء برخی از آثار تاریخی منسو خ شده درکشور خبرداد و گفت: در حال حاضر برای نگه داشتن بسیاری ازصنایع دستی که درحال خارج شدن ازروند زندگی مردم هستند تلاش می کنیم.

قاسمی ، ارائه آموزش های تخصصی را از اقدامات صورت گرفته برای علمی نمودن صنایع دستی در کشور عنوان کرد وگفت درهمین زمینه مراکز علمی وکاربردی را دردستور کار داریم که درحال حاضر9مرکز علمی وکاربردی راداریم که در تلاش هستیم درآینده این مراکز را توسعه دهیم.

وی ، پرداختن به امر پژوهش ومستند سازی صنایع دستی را از دیگر اقدامات مهم در زمینه ارتقا وگسترش صنایع دستی در کشور عنوان کرد معاون هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری صنایع دستی با عنوان این مطلب که هر نسلی، میراث فرهنگی نسل‌های بعدی است گفت: صنایع‌دستی نیاکان ما، امروز به‌عنوان میراث فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی با تاکید براین مطلب که وظیفه‌ حفظ اصالت‌ ها در هر کشوری را برعهده صنایع دستی عنوان کرد و تاکید کرد: با توجه نمودن به صنایع دستی کشور می توانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و هنری برسیم.

وی با اشاره به جنبه های فرهنگی وهنری صنایع دستی گفت صنایع دستی بیانگر هویت وتاریخ یک ملت است وبا قرار گرفتن درفضای نشات گرفته از آثار صنایع دستی آرامش خاصی در دنیای متلاطم و پیچیده‌ امروزی به سراغ انسا نها می آید وی صنایع دستی را در زمینه اقتصادی نیز دارای کاربردی مهم و اساسی عنوان کرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع ‌دستی و گردشگری تاکید نمود: دربخش صنایع دستی با کمترین سرمایه می توان اشتغال ایجاد نمود وچون هنرهای سنتی و صنایع دستی هیچ وابستگی به بیگانگان ندارد به هیچ وجه تعطیل نمی شود.

قاسمی ، جلوگیری از مهاجرت و جلوگیری از پیدایش حاشیه نشینی را از دستورهای مهم در زمینه پرداختن به امر صنایع دستی به خصوص در روستاها عنوان کرد.

وی ؛ انسان محوری ، توجه به علم ، تخصصی و فراگیر کردن امور و توجه به مناسب ‌سازی قیمت را از شعارهای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حوزه‌ هنرهای دستی عنوان کرد و افزود: صنایع ‌دستی و هنرهای سنتی ، در حوزه‌ های سیاسی نیز حرف ‌های زیادی برای گفتن دارند.

به گزارش مهر ، جشنواره‌ هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی زنان مسلمان از روز چهارشنبه دوم اسفند 85 به مدت 5 روز ، با حضور زنان فعال درشته صنایع دستی در قالب 300 غرفه در محل نمایشگاههای بین ‌المللی کاسپین زنجان برگزار شده است.