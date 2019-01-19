فاصله مردم و مسئولان در کردستان/مدیریت انقلابی رهکار رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین پناهی ظهر امروز در جریان دیدار اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: خدمات کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم مناطق محروم و کم برخوردار در کشور به ویژه استان کردستان به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه نمی‌توان خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان را نادیده گرفت، افزود: ولی متأسفانه در حال حاضر مدیران و مسئولان این استان فاصله زیادی با مردم دارند و این مهم با یکی از اصول مترقی نظام جمهوری اسلامی ایران کاملاً منافات دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه بعضی از مسئولان و مدیران استان کردستان به جای خدمتگزاری به مردم به دنبال کار های نمایشی هستند، افزود: بهره برداری از تمامی ظرفیت‌های استان کردستان در راستای خدمت بهتر به مردم این استان یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر کشور به دلیل بی تفاوتی بعضی از مدیران و مسئولان در شرایط خوبی قرار ندارد و ادامه این روند به هیچ عنوان به نفع مردم نیست.

وی گفت: بهره برداری از مدیریت جوان و انقلابی و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی با هدف ارتقاء خدمت به مردم و رفع مشکلات فعلی یکی از نیازهای لازم و ضروری در جامعه است.

وی ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است و هم هم ما موظف هستیم که در راستای دفاع از دستاوردهای این نظام و انقلاب به بهترین شکل ممکن ایفای وظیفه کنیم.

وی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را از جمله اصول مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ارتباط و تعامل بهتر با مردم و همچنین تلاش در راستای رفع مشکلات و دغدغه های آنها به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی از جمله نیازهای لازم و ضروری به شمار می رود.