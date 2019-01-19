بنای تاریخی موسوم به حسام الدوله وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پرویز بخشی پور صبح شنبه در شورای شهر بیرجند اظهار کرد: آثار تاریخی به عنوان شناسنامه فرهنگ و تمدن شهر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و حفظ آن دغدغه همه متولیان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی بیان کرد: تفاوت بناهای تاریخی وقفی با سایر بناها این است که از منظر شرعی و قانونی جز در شرایط خاص و استثنایی نمی توانیم در غیر از نیت واقف آن را هزینه کنیم.

بخشی‌پور با اشاره به وضعیت باغ و عمارت شوکت‌آباد وگلایه برخی از اعضای شورای شهر در این زمینه، ادامه داد: با توجه به ورود سرمایه گذار جدید به بحث بهسازی باغ شوکت آباد، وضعیت آن منطقه در حال حاضر تغییر کرده است.

وی با تبیین اینکه به زودی باغ و عمارت شوکت آباد با همکاری میراث فرهنگی به هتل تبدیل خواهد شد، افزود: علت خشک شدن درختان در مجموعه باغ شوکت آباد تا حدی تغییر آب و هوا و خشکسالی سال‌های اخیر بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: در زمینه بهسازی و زیباسازی اماکن وقفی چون حسینیه دختر آخوند، حسینیه حاج آمنه و ساختمان باغ بهلکرد تفاهم نامه با میراث داشته‌ایم.

بخشی پور با بیان اینکه موضوع و مسئله اصلی ما ساختمان و بنای حسام الدوله بوده که در حال حاضر در اختیار بنیاد شهید خراسان‌جنوبی است، اظهار کرد: این ساختمان وقفی است و سند وقف آن را ارائه کرده ایم.

وی با تبیین اینکه قنات پرویزآباد زیرکوه وقف بر بنای حسام الدوله جهت کتابخانه عمومی شهر، کتابدار و تعمیر ساختمان است، بیان کرد: دنبال ابطال سند فعلی بنای حسام الدوله و اخذ سند وقف آن از طریق مراجع قانونی هستیم.