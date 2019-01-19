به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه قطری «العرب»، «میشل عون» و «تمیم بن حمد آل ثانی» رئیس جمهوری لبنان و امیر قطر با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی دستور کار اجلاس توسعه اقتصادی و اجتماعی بیروت را مورد بررسی قرار داد.

دو طرف در این تماس تلفنی همچنین به بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، پرداختند.

گفتنی است، پیشتر اعلام شده است که امیر قطر در نشست اقتصادی اتحادیه عرب که روزهای ۱۹ و ۲۰ ژانویه (۲۹ و ۳۰ دی) در بیروت برگزار می‌شود، شرکت می کند.