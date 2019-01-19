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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیس‌جمهوری لبنان

گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیس‌جمهوری لبنان

«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به صورت تلفنی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه قطری «العرب»، «میشل عون» و «تمیم بن حمد آل ثانی» رئیس جمهوری لبنان و امیر قطر با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی دستور کار اجلاس توسعه اقتصادی و اجتماعی بیروت را مورد بررسی قرار داد.

دو طرف در این تماس تلفنی همچنین به بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، پرداختند.

گفتنی است، پیشتر اعلام شده است که امیر قطر در نشست اقتصادی اتحادیه عرب که روزهای ۱۹ و ۲۰ ژانویه (۲۹ و ۳۰ دی) در بیروت برگزار می‌شود، شرکت می کند.

کد مطلب 4517381

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