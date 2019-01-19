نیروهای ویژه ارتش سوریه تحت فرماندهی «ببر سوریه» فرا خوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری در استان حماه اعلام کردند که سرتیپ سهیل الحسن معروف به ببر از جبهه های جنگ در حومه غربی استان حماه بازدید به عمل آورده است.

بر اساس این گزارش؛ سرتیپ سهیل حسن در جریان آمادگی نیروهای مستقر در خطوط مقدم در جبهه های سهل الغاب و استقرار سلاح و ادوات در خطوط مقدم با تروریستها قرار گرفت.

یک منبع نظامی سوری بیان کرد: طی روزهای گذشته سطح آمادگی جنگی نیروهای ارتش سوریه در جبهه های حومه حماه و ادلب بالا رفته است و این نیروها در آماده باش هستند و این همزمان با اعزام نیروها و تجهیزات بیشتر در جبهه حومه شمالی حماه است.

به گفته این منبع نظامی سوری؛ نیروهای ویژه ارتش سوریه به فرماندهی ببر سوریه(سهیل الحسن) فرا خوانده شدند.

سهیل الحسن از معروف ترین فرماندهان میدانی در سوریه به شمار می رود که گفته می شود در هیچ جنگی شکست نخواهد خورد. «سهیل الحسن» از سوی فرماندهان روسی مورد تکریم واقع شد و آن ها در پایگاه حمیمیم به وی مدال افتخار دادند. سهیل الحسن کسی است که محاصره زندان حلب و دیگر مقرهای حساس و مناطق محاصره شده در حلب را شکست.

قدرت نفوذ این سرتیپ ارتش سوریه و حس وطن دوستی او و میزان وفاداریش به وطن و ارتش سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری اش زبانزد است و وی از نزدیک ترین فرماندهان به بشار اسد به شمار می رود و از این رو، مهم ترین و حساس ترین ماموریت ها به وی واگذار می شود.

وی به عنوان یک فرمانده نظامی شناخته می شود که عاشق میدان جنگ است و میدان جنگ را رها نمی کند، و حتی سوگند یاد کرده است که تا زمانیکه به پیروزی نهایی و فراگیر نرسد، تنها پسرش را که فقط ۵ سال دارد، نبیند و این دلیلی است که به اعتقاد دوستدارانش، نشان دهنده میزان اخلاص وی به موضوعی است که برای آن می جنگد. ژنرال الحسن از جمله اولین کسانی است که در سال ۱۹۹۱ از دانشکده نیروی هوایی فارغ التحصیل شدند و برخی از صفات برجسته حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه را دارد.

سهیل الحسن که به ببر معروف است، همواره در عکس ها و ویدئوهای رسانه ها در میدان جنگ ظاهر می شود، همچنین از نظامیان مجروح حمایت می کند و به آن ها روحیه می دهد و آن ها را برای نبرد به خاطر سوریه تشویق می کند.

سهیل الحسن فردی قاطع و کاملاً پایبند به راه و روش نظامی خود است و از شخصیت هایی است که با فساد و بی نظمی مبارزه می کند و به ویژه در میان نیروهای تحت امر خود، آن دسته از نظامیان متهم به غارت و چپاول را که طی یورش به نظامیان در مناطق درگیری به غارت منازل می پردازند، اعدام می کند.

محبوبیت ببر درمیان نظامیان به حدی رسیده است که نظامیان سوری آرزو دارند که تحت امر وی بجنگند و یگان نظامی وی متشکل از ۸۰ هزار سرباز است که به گفته کارشناسان، همه از آموزش های لازم بهره مند هستند.

صهیونیستها درباره سهیل حسن چه می گویند؟

این سوال، درباره یکی از مهم ترین شخصیت های نظامی میدانی در ارتش سوریه، در پایگاه خبری صهیونیستی « واللا» مطرح شد و در پاسخ به آن نوشته شد که سهیل الحسن تکنیک های سختی دارد و فرودگاه نظامی کوبرس در شمال سوریه را آزاد کرده و به موفقیت های مهمی در میدان نبرد با گروه های مسلح در سوریه دست یافته است.

این پایگاه عبری زبان نوشت که در اصل ، عامل همه این پیروزی ها ژنرالی در ارتش سوریه به نام سرتیپ سهیل الحسن معروف به ببر است و شایسته ترین فرمانده میدانی در ارتش سوریه با تاکتیک های بسیار سخت به شمار می رود.

ببر با استفاده از بلندگوهای بزرگی که پیام های رعب و وحشت را پخش می کنند، روش های جنگ روانی را با موفقیت مورد استفاده قرار داد.