به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی بعدازظهر شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت پیشکسوتان و نخبگان در اتاق‌های فکر می‌بایست بیشتر استفاده کنند، ابراز داشت: دخیل کردن فکر و اندیشه جوان در مدیریت شهری می‌تواند منجر به توسعه شود بنابراین باید دعوت از آن‌ها در دستور کار مسئولان باشد.

وی بابیان اینکه برای برنامه‌ریزی در حوزه جوانان نیازمند به ارائه آمارهای صحیح و کامل است، اضافه کرد: مسئولان می‌بایست این آمارها را با دقت بیشتری ارائه دهند تا بتوان در مدیریت شهری بهتر جوانان را مداخله دهیم.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه حضور مسئولان در حاشیه شهر و پیگیری امور مردم می‌تواند دغدغه‌های آن‌ها را کاهش دهد، ابراز داشت: از مسئولان و مدیران انتظار می‌رود به شهرک‌ها و حاشیه شهر حتماً سرکشی کنند قطعاً احصا نیازها و برآورده کردن مطالبات مردم می‌تواند امید را در دل جوانان ساکن این مناطق زنده کند.

محمدی بابیان اینکه درراه ساماندهی امور جوانان نیاز به برخی آموزش‌ها وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه برخی دستگاه‌ها نظیر ورزش و جوانان به ارائه مشاوره‌های ازدواج می‌پردازند که این کارگاه‌ها و آموزش‌ها می‌تواند مشکلات نسل جوان را حل کند.

وی اضافه کرد: از مابقی دستگاه‌ها نیز انتظار می‌رود تا جوان‌گرایی بیشتر در دستور کار خود قرار داده برای ایجاد نشاط اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر از سبک زندگی اسلامی از ظرفیت نخبگان بیشتر استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر تاکنون ۵۳۰ نفر در ۲۲ کارگاه ازدواج شهرستان شاهرود شرکت کرده و از خدمات لازم بهره‌مند شدند.