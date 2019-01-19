به دنبال از بین بردن «منیت ها» در ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری روز شنبه در مجمع انتخابی رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در سال های اخیر با برنامه‌ریزی‌های مناسب و فرهنگ سازی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای، به دنبال گسترش فرهنگ این ورزش که هویت ایرانی مذهبی دارد در جامعه هستیم و نونهالان و نوجوانان از جمله نیروهای هدف هستند.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور افزود: تمام آیین نامه ها و دستورالعمل ها که در فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای تدوین و تبیین شده بر همین اساس شکل گرفته است، تا این ورزش در جامعه به خصوص نسل نونهال، نوجوان و جوان بتواند جایگاه خود را پیدا کند.

جوهری خاطرنشان کرد: برای توسعه این ورزش و پشتوانه سازی نیاز به انگیزه است و برای جذب نونهالان و نوجوانان باید ایجاد انگیزه شود.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور بیان داشت: حضور بیش از ۵۰۰ نونهال در جشنواره سال جاری که در همدان برگزار شد در حقیقت یک رکورد خوب در تمامی ورزش ها در این نسل است و این نشان داد که این ورزش در بین نسل جوان دارد جایگاه خود را پیدا می کند.

وی ادامه داد: در چارچوب قوانین و مقررات و فرهنگ سازی بر پایه اعتقاد دینی، مذهبی و ملی به دنبال از بین بردن «منیت ها» در این ورزش هستیم چرا که طی سال های گذشته «منیت ها» کمر این ورزش را شکسته است.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور ادامه داد: سلیقه ها و انحصارطلبی ها در این ورزش کنار زده شده و باقیمانده آن هم کنار زده خواهد شد. همه چیز براساس دستورالعمل و آیین نامه ها تدوین شده که کاملا روشن و مشخص پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: افراد علاقمند که به دنبال گسترش فرهنگ و اخلاق در این ورزش هستند، باید در چارچوب دستورالعمل های هیات های استانی و فدراسیون حرکت کنند.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور بیان داشت: یک زیرساخت در سامانه ورزش زورخانه ای و پهلوانی در فدراسیون طراحی شده تا از نونهالان و نوجوانان گرفته تا کهنه سواران همه بیایند و در سامانه ثبت نام کنند. در این سامانه ۱۴۰ آیتم طراحی شده که بر اساس آن امتیاز بندی می شود و مواردی نیز که از سوی هر فرد ثبت می شود از سوی هیات های استان ها سپس فدراسیون ورزش ها پهلوانی و زورخانه ای راستی آزمایی می‌شود و تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند.

وی عنوان کرد: با این شرایط هویت خانواده ورزش پهلوانی و زورخانه ای مشخص می‌شود و در حقیقت ورزشکاران و اعضای این خانواده شناسنامه‌دار می‌شوند.

رئیس فدراسیون ورزش زورخانه ای و پهلوانی خاطرنشان کرد: نیروهای انسانی سرمایه های ما هستند و نیروها باید در چارچوب ساختار باشند و ما به نیروهای انسانی نیاز داریم. این ورزش سیستمی شده و باید برای احیای فرهنگ اصیل این ورزش آئینی تلاش کرد.

وی تصریح کرد: هر کس می‌خواهد در خدمت این ورزش باشد، حتما باید در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل های فدراسیون حرکت کند.

گفتنی است برای کسب صندلی رییس هیات ورزش پهلوانی و زور خانه ای استان مرکزی هفت نفر داوطلب بودند، که از میان این تعداد پنج نفر انصراف دادند. بنابراین رای گیری میان دو نفر به اسامی سعید شمس کلاهی و تیمور همتی هزاوه انجام شد، که در نهایت از ۱۷ رای ماخذه تیمور همتی هزاوه با کسب ۱۳ رای برای چهار سال دیگر هدایت هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی را در دست گرفت.