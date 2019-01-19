محمد رضا خواجه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام در سامانه برای تحول آرد و سهمیه بندی آن ضمن اینکه باعث افزایش قیمت هر کیسه آرد شده است همچنین تعداد محدودی آرد به نانوایان تحویل می دهد و این جریان دست واسطه گران را باز کرده است.

وی بیان داشت: نانوایانی که تاریخ پروانه کار آنها تمام شده و درخواست تمدید دادند حداقل چندین ماه کار آنها طول می کشد، بر این اساس تا مجوزی صادر نشود به آنها آرد اختصاص نمی دهند که این مسئله آشفتگی در بازار نانوایان ایجاد کرده است.

۴۰ درصد نانوایان در استان اصفهان آزادپز هستند

‌ نایب رئیس انجمن علوم وفنون غلات اصفهان با اشاره به اینکه ۴۰ درصد نانوایان در استان اصفهان آزادپز هستند که بار اصلی تامین نان مردم توسط این نانوایان است، ادامه داد: با سهمیه بندی آرد، هر کیسه آردی که ۴۶ هزار تومان بوده است به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی گفت: دولت به دنبال این بود که با سامانه ای کردن آرد، ثبت نام نانوایان و تحویل کیسه های مشخص آرد جلوی قاچاقچیان آرد را بگیرد اما از سوی دیگر این امر باعث شده تا واسطه گران زیاد شوند.

آسیاب داران آرد را به به جای فروش به نانوایان ایرانی به عراق صادر می کنند

خواجه بیان داشت: امروز آسیاب داران به جای فروش آرد کیلوی ۹۰۰ تومان به نانوایان ایرانی، آرد را به قیمت کیلویی یک هزار و ۹۰۰ تا دو هزار تومان به عراق صادر می کنند.