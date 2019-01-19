به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرحسینی ظهر شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۸۴۶ نفر جویای کار در کاریابیهای شهرستان ثبتنام کردند، ابراز داشت: طی همین بازه زمانی ۶۸۵ نفر به کار گمارده شدند.
وی بابیان اینکه تعداد جویندگان کار در این بازه زمانی ۵۹۸ زن و یک هزار و ۲۴۸ مرد را شامل میشود، ابراز داشت: از این تعداد ۱۸۴ زن و ۵۰۱مرد در شاهرود به کار گمارده شدند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه ۳۶۲ نفر از به کار گمارده شدگان با تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم هستند، ابراز داشت: ۶۴ نفر فوقدیپلم و ۲۵۹ نفر با مدارک لیسانس و بالاتر را شامل میشوند.
امیر حسینی بابیان اینکه ۴۲ درصد جویندگان کار در شاهرود زیر ۲۹ سال هستند، تصریح کرد: ۶۵ درصد ثبتنام کنندگان در کاریابیها زیر ۳۴ سال را تشکیل میدهند که این مهم میطلبد تا برای اشتغال نسل جوان چارهای تدبیر شود.
وی بابیان اینکه افراد دارای مهارت بیشتر از سایرین جذب بازار کار میشوند، اضافه کرد: خوشبختانه طرحهای خوبی درزمینهٔ مهارت افزایی سطح استان سمنان انجام میشود که امیدواریم با اقداماتی نظیر ترویج و حمایت از کارآفرینی بتوانیم شاهد اشتغال بیشتری در سطح شهرستان باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست پیرامون بهکارگیری نخبگان در دستگاههای اجرایی، تشویق جوانان به شرکت در کارگاههای ازدواج و همچنین احصا نیازهای جوانان حاشیه شهر بحث و تبادلنظر شد.
نظر شما