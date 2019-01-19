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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

مدیر فرودگاه گچساران خبر داد:

پرواز تهران به گچساران لغو شد

پرواز تهران به گچساران لغو شد

گچساران- مدیر فرودگاه «شهید امیدبخش» گچساران از لغو پرواز گچساران به تهران و بالعکس به علت گرد و غبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به علت گرد و غبار و کاهش دید پروازی، پرواز شماره ۴۵۲۰ شرکت هواپیمایی ماهان که قرار بود ساعت ۸:۲۰ امروز از فرودگاه تهران به مقصد گچساران و ساعت ۱۰:۳۵ از گچساران به سمت تهران پرواز کند، لغو شد.

وی بیان کرد: پدیده گردو غبار سبب کاهش دید افقی در شهر دوگنبدان شده و دید افقی به یکهزارو پانصد متر رسیده است.

طاهری تصریح کرد: پروازهای فرودگاه گچساران به مقصد تهران در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود که این هفته به دلیل گرد و غبار پرواز تهران به گچساران و بالعکس لغو شد.

کد مطلب 4517423

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