پرواز تهران به گچساران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به علت گرد و غبار و کاهش دید پروازی، پرواز شماره ۴۵۲۰ شرکت هواپیمایی ماهان که قرار بود ساعت ۸:۲۰ امروز از فرودگاه تهران به مقصد گچساران و ساعت ۱۰:۳۵ از گچساران به سمت تهران پرواز کند، لغو شد.

وی بیان کرد: پدیده گردو غبار سبب کاهش دید افقی در شهر دوگنبدان شده و دید افقی به یکهزارو پانصد متر رسیده است.

طاهری تصریح کرد: پروازهای فرودگاه گچساران به مقصد تهران در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود که این هفته به دلیل گرد و غبار پرواز تهران به گچساران و بالعکس لغو شد.