دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه فنی در کاشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اشرفی ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه دهمین المپیاد دانشگاه فنی و حرفه ای به میزبانی کاشان برگزار می شود، اظهار داشت: این میزبانی یکی از گسترده ترین اجتماع مجموعه دانشگاه های فنی و حرفه ای محسوب می شود.



۱۲۰۰ نفر در این دوره از المپیاد شرکت می کنند



وی با بیان اینکه یک هزار و دویست نفر در این دوره از مسابقات شرکت پیدا می کنند، افزود: دهمین دوره مسابقات دانشگاه فنی و حرفه ای از دوم تا هشتم بهمن در دو بخش خواهران و برادران در رشته های تنیس، فوتسال و والیبال برگزار می شود.



رئیس دانشکده فنی و حرفه ای کاشان با بیان اینکه یک سوم جمعیت را خواهران و مابقی آن را برادران تشکیل می دهند، ابراز داشت: سلامتی، نشاط و پویایی در این مسابقات موج می زند که این مهم موجب تعالی جوامع انسانی می شود چراکه از قدیم الایام توصیه کردند عقل سالم در بدن سالم است.



وی با بیان اینکه این پویایی موجب همگرایی در بین کارمندان می شود، گفت: المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای باعث تقویت روحیه تعاون و همکاری در بین تمامی کارمندان و اساتید شرکت کننده می شود.



معرفی کاشان یکی از برکات برگزاری المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در کاشان است



اشرفی با بیان اینکه در کل کشور ۱۷۳ دانشکده فنی و حرفه ای داریم، افزود: انتقال تجارب از دیگر مزایای برگزاری این المپیاد ورزشی در کاشان است اما باید در نظر داشته باشیم که تمامی افراد اهداف مشترکی را دنبال می کنیم.



وی معرفی کاشان و مفاخر این شهر را یکی از برکات دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای دانست و ابراز داشت: معرفی کاشان به شرکت کنندگان در این المپیاد در قالب تورهای گردشگری درنظر گرفته شده است و امیدواریم در تحقق این مهم موفق باشیم.



برادران شرکت کننده در المپیاد در خوابگاه های دانشکده اسکان داده می شوند



رئیس دانشکده فنی و حرفه ای کاشان با بیان اینکه ۷۰۰ نفر از برادران شرکت کننده در المپیاد در خوابگاه های دانشکده اسکان داده می شوند، گفت: خواهران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در دو هتل سطح شهرستان کاشان اسکان داده می شوند و جهت تردد ورزشکاران با سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشان هماهنگی های لازم صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه این دوره از المپیاد دارای ۱۳ کمیته است، ابراز داشت: کمیته های افتتاحیه، اسکان، تغذیه، فنی و پشتیبانی از جمله کمیته هایی است که برای دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.