به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعد از ظهر شنبه در شورای هماهنگی امور ایثارگران استان اردبیل با اعلام این خبر تصریح کرد: دو هزار و ۷۰۰ نفر از جامعه ایثارگران اردبیل جویای کار هستند.

وی با اشاره به اینکه مشکل اشتغال موضوع جامعی بوده که تنها یک قشر خاص با آن درگیر نیست، افزود: تحریم‌های جدید وضع شده از سوی آمریکا بر افزایش مشکلات اقتصادی کشور دامن زده اما تلاش کلی دولت و دستگاه‌های اجرایی فراهم آوردن زمینه بکارگیری و اشتغال مناسب کارجویان است.

استاندار اردبیل فعال کردن کارخانجات راکد را از جمله سیاست‌های مهم اقتصادی این استان دانست و ادامه داد: تنها در بخش کشاورزی ۱۱۵ کارخاخه تولیدی در مدت زمان اخیر فعال شده و افق مناسبی را در این خصوص شاهد هستیم.

بهنام‌جو به منظور افزایش کارآفرینی و توسعه اقتصادی به رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان اردبیل اشاره کرد و یادآور شد: با توجه ویژه به برطرف سازی مشکلات بخش خصوصی فرصت‌های مناسبی برای کارجویان فراهم خواهد شد.

کارآفرینی ۲ هزار نفر در شرکت کشت و صنعت مغان

به گفته وی واگذاری کشت و صنعت مغان یکی از بهترین واگذاری‌های چند سال اخیر بوده که طی آن زمینه کارآفرینی برای بیش از دو هزار نفر فراهم می‌شود.

استاندار اردبیل بر ضرورت برطرف سازی مشکل بیمه تکمیلی جامعه ایثارگران تاکید کرد و افزود: در مقطع کوتاهی تصمیم گیری نه چندان مناسبی را در خصوص جداسازی رسیدگی به امور بیمه‌ ایثارگران از بنیاد شهید شاهد شدیم، هر چند اخیرا این رویه به صورت کشوری اصلاح شده و مجددا بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری و ساماندهی بیمه ایثارگری را عهده‌دار شده است.

بهنام‌جو در پایان به جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: در این ایام جامعه ایثارگران نقش بسیار مهمی را در ترویج دستاوردهای نظام عهده‌دار بوده و می‌بایست با درک حسیاست‌های موجود به رسالت پیام‌رسانی و مقابله با تهاجم‌های فرهنگی و فکری دشمنان عمل نمایند.