اردوغان با معاون رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با معاون رئیس جمهور ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دیدار رئیس جمهوری ترکیه که در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه با طارق العیسمی معاون نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به انجام رسید، بیش از یک ساعت به طول انجامید.

اگرچه این دیدار با حضور فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه پشت درهای بسته برگزار شد، محورهای آن حول پیگیری رایزنی های اخیر اردوغان و مادورو پیرامون توسعه و تعمیق روابط دو جانبه گمانه زنی شده است.